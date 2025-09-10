Κουρτινάιτις: "Ένας σταρ είναι σταρ και επιτρέπεται να κάνει πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι"

Οnsports Τeam

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Λιθουανίας μίλησε για την ήττα της ομάδας του από την Ελλάδα, την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τις διαιτητικές αποφάσεις και την εξαιρετική εικόνα του Βασίλη Τολιόπουλου.

Η Εθνική μας ομάδα πήρε μια τεράστια νίκη πρόκριση επί της Λιθουανίας, με τον Ρίμας Κουρτινάιτις να αφήνει αχιμές για τη διαιτησία, αλλά να αναγνωρίζει την ανωτερότητα της Εθνικής μας ομάδας και να στέκεται στις εμφανίσεις των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κουρτινάιτις:

“Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, καλούς ή κακούς, αλλά μερικά από τα σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ένας σταρ είναι σταρ. Επιτρέπεται να κάνει κάποια πράγματα περισσότερο από άλλους παίκτες. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να χάνεις έναν αγώνα και να κατηγορείς όλους γύρω σου. Κάναμε λάθη εκεί που δεν έπρεπε, απλώς μας έλειπε η ικανότητα.

Κάποια πράγματα λειτούργησαν και κάποια όχι. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Γιάννη, είναι τέτοιος παίκτης που θα βάλει τους πόντους του και δεν μας εξέπληξε αυτό. Δώσαμε χώρους σε κάποιους άλλους παίκτες και μας έκαναν ζημιά, όπως ο Τολιόπουλος. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ήττα”.