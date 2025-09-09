Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο
Onsports Team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 23:32
EUROBASKET

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

Η Ελλάδα υπέταξε τη Λιθουανία, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Κώστα Σλούκα έδωσαν το σύνθημα για τη συνέχεια.

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Γαλανόλευκη βρίσκεται στους «4» μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια.

Οι παίκτες της Εθνικής μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί παρά τον ενθουσιασμό της νίκης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια συγκλονιστική ομιλία στους συμπαίκτες του, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, κόντρα στην Τουρκία:

«Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή. «Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει;» συνέχισε, με τον Κώστα Σλούκα να φωνάζει: «Μην κοιμάστε, ξυπνήστε» και όλους τους παίκτες να μοιάζουν αποφασισμένοι να μας χαρίσουν... χρυσές στιγμές στη Λετονία.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025
44 λεπτά πριν Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025
EUROBASKET
Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε τσιπάκι»
1 ώρα πριν Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε τσιπάκι»
EUROBASKET
Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση
EUROBASKET
Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved