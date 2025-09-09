Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι τελικοί

Onsports team

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76, προκρίθηκε στους «4» και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τα μετάλλια στο Eurobasket 2025.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κάνει εξαιρετικό τουρνουά, πήρε την πρώτη θέση στους ομίλους μετά τον θρίαμβο επί της Σερβίας, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε και το εμπόδιο της Σουηδίας, έχοντας ως ηγέτες τον τρομερό Άλπερεν Σενγκούν και τον γνωστό μας Τζέντι Οσμάν.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρόμος για ένα μετάλλιο, ακόμα και τον τελικό του Eurobasket 2025, είναι ορθάνοιχτος για τη Γαλανόλευκη.

Ο σπουδαίος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/9), είτε στις 17:00, είτε στις 21:00, με το ακριβές πρόγραμμα να ανακοινώνεται μετά το τέλος των προημιτελικών της Τετάρτης (10/9).

Το σίγουρο είναι πως η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί και την Κυριακή (14/9), είτε στον μικρό, είτε στον μεγάλο τελικό.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Ελλάδα - Τουρκία (17:00 ή 21:00)

14. Γερμανία/Σλοβενία - Φινλανδία/Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-2* Σλοβενία 3-2* Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 2-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία - Βοσνία 80-72

7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

10. Τουρκία - Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)

12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

