Λιθουανία - Ελλάδα: Γιάννης καρφώνει, Κώστας κόβει, Τολιόπουλος «πυροβολεί» - Βίντεο
Η Ελλάδα έκανε τη... μισή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Λιθουανία, με τους Γιάννη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο να πρωταγωνιστούν.
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ προηγήθηκε με 44-38 μετά τα πρώτα 20 λεπτά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 15 πόντους και να καρφώνει ασταμάτητα την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.
GIANNIS OH MY GOODNESS ?#EuroBasket pic.twitter.com/jqak03nJG6— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Ασύλληπτη αμυντική απόδοση του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος μέτρησε 4 τάπες σε 6 λεπτά συμμετοχής.
KOSTAS SENDS IT TO ROW 13#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/96d9iy5BFz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Από την πλευρά του ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εξαιρετικός επιθετικά, σημειώνοντας 9 πόντους με τρία τρίποντα σε κομβικά σημεία του πρώτου ημιχρόνου.