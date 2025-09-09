Ομάδες

Λιθουανία - Ελλάδα: Γιάννης καρφώνει, Κώστας κόβει, Τολιόπουλος «πυροβολεί» - Βίντεο
Onsports team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 22:16
EUROBASKET

Η Ελλάδα έκανε τη... μισή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Λιθουανία, με τους Γιάννη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο να πρωταγωνιστούν. 

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ προηγήθηκε με 44-38 μετά τα πρώτα 20 λεπτά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 15 πόντους και να καρφώνει ασταμάτητα την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Ασύλληπτη αμυντική απόδοση του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος μέτρησε 4 τάπες σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εξαιρετικός επιθετικά, σημειώνοντας 9 πόντους με τρία τρίποντα σε κομβικά σημεία του πρώτου ημιχρόνου.



