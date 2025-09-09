«Πρασινίζουν» τη «Riga Arena» οι Λιθουανοί

Οnsports Τeam

Πάνω από 6.000 φίλοι της Λιθουανίς αναμένεται να δώσουν απόψε βροντερό παρών στις εξέδρες της «Riga Arena» για να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Εθνικής τους απέναντι στην Ελλάδα.

Ένα μεγάλο... όπλο αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ο Ρίμας Κουρτινάιτις στην αποψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα, με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket.

Ο λόγος για τους 6.000 Λιθουανούς που θα βρεθούν στις εξέδρες της «Riga Arena» και θα προσπαθήσουν να δυσκολέψουν τη ζωή των διεθνών μας.

Ήδη από την αναμέτρηση κόντρα στη Λετονία είχαν ταξιδέψει 1.500 φίλοι της Λιθουανίας, που πλέον αναμένεται να τετραπλασιαστούν και να γίνουν 6.000.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο παίζει η απόσταση, αφού Κάουνας και Βίλνιους είναι περίπου 4 ώρες μακριά από τη Ρίγα, με τους Λιθουανούς που ζουν κι αναπνέουν για το μπάσκετ να ταξιδεύουν στην πόλη της Λετονίας.