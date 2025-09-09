Eurobasket 2025: Ξεμπερδεύει με τη Λιθουανία και... φεύγει για τα μετάλλια η Ελλάδα - Ώρα και κανάλι

Onsports Team

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ προκρίθηκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και απόψε (9/9), στις 21:00, απέναντι στη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα επιδιώξει να φωνάξει «παρούσα» στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ, για δέκατη φορά στην Ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009).

H Ελλάδα βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες το 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), το 1987 (1η), το 1989 (2η), το 1993 (4η), το 1995 (4η), το 1997 (4η), το 2005 (1η), το 2007 (4η) και το 2009 (3η).

Το μόνο που υπάρχει στο μυαλό των διεθνών μας από το βράδυ της Κυριακής (7/9), όταν ξεπέρασαν και το εμπόδιο του Ισραήλ, στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα τους, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025, είναι ο προημιτελικός με τη «Λιέτουβα».

«Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία,» απάντησε ο Σπανούλης σε ερώτηση για την πάροδο δεξαέξι ετών από το τελευταίο μετάλλιο, το χάλκινο δηλαδή το 2009 στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας.

Οι Λιθουανοί τερμάτισαν 2οι, σε έναν δύσκολο όμιλο, πίσω από την πρώτη Γερμανία και πάνω από την 3η Φινλανδία. Η «Λιέτουβα» έφτασε στους «16» με το ίδιο ρεκόρ που είχε η εθνική Ελλάδας, δηλαδή με 4-1. Και μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025 Λετονίας στο νοκ άουτ ματς του "Top-16" έκανε κι εκείνη το 5-1. Η μόνη ήττα της προήλθε από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2023) και «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ 2022, Γερμανία, από την οποία ηττήθηκε με 107-88.

Πλέον, όμως η Λιθουανία δεν έχει τον πρώτο σκόρερ της στα πρώτα τέσσερα ματς στο Ευρωμπάσκετ, τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και χάνει το υπόλοιπο τουρνουά.

Στο «5», ο θηριώδης σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν χρειάζεται συστάσεις! Έχει μέσο όρο 14,3 πόντους μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο Βαλαντσιούνας έχει αγωνισθεί 17,4 λεπτά μέσο όρο κι ενώ απέναντι στη Λετονία, στο νοκ άουτ παιχνίδι, μπήκε μόνο για 9:47 σημειώνοντας 9 πόντους. Ο πάουερ φόργουορντ της Ζαλγκίρις Αζουόλας Τουμπέλις έχει κι εκείνος έφεση στο σκοράρισμα, ενώ είναι πρώτος ριμπάουντερ με 8,2 μ.ο. ανά αγώνα (5,3 έχει ο Βαλαντσιούνας και 5,6 ο σέντερ της Τόφας Μάρεκ Μπλάζεβιτς).

Η Λιθουανία σημειώνει 86,5 πόντους μ.ο. σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ενώ η Εθνική μας 86. Μόνο στα ριμπάουντ (42,2 μ.ο. οι Λιθουανοί, 36,5 οι Έλληνες) υπερέχει αισθητά η αντίπαλος της Ελλάδας, με μία ματιά στους τομείς της στατιστικής.

Στον άλλον προημιτελικό της Τρίτης (9/9, 17:00), η Τουρκία είναι το φαβορί απέναντι στην Πολωνία, με τον νικητή να παίζει στα ημιτελικά με την Ελλάδα, εφόσον προκριθεί. Στους προημιτελικούς της Τετάρτης (10/9), Φινλανδία και Γεωργία διεκδικούν την πρόκριση στι 17:00, ενώ στις 21:00, Γερμανία και Σλοβενία... υπόσχονται έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρόμος για ένα μετάλλιο, ακόμα και τον τελικό του Eurobasket 2025, είναι ορθάνοιχτος για τη Γαλανόλευκη.

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρκία – Πολωνία, Nova

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα, Nova & ΕΡΤ1

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία, Nova & ΕΡΤ1

21:00 Γερμανία – Σλοβενία, Nova

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-2* Σλοβενία 3-2* Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 2-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία - Βοσνία 80-72

7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)

10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)

12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Λιθουανία/Ελλάδα - Τουρκία/Πολωνία (17:00 ή 21:00)

14. Γερμανία/Σλοβενία - Φινλανδία/Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)