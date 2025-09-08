Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ο Κουρτινάιτις αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους

Onsports Team

O Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους ενόψει του προημιτελικού της Λιθουανίας με την Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον σπουδαίο προημιτελικό του Eurobasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Λιθουανία (9/9, 21:00) οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ έχει μια τεράστια πρόκληση μπροστά της, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9).

Από την πλευρά της η Λιθουανία προπονήθηκε απόψε κι εν συνεχεία ο Ρίμας Κουρτινάιτις προχώρησε σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους από την χώρα του.

Ωστόσο, ο προπονητής της Λιέτουβα αρνήθηκε να μιλήσει στους Έλληνες δημοσιογράφους, παρότι τον φώναξαν δύο φορές και απλώς αποχώρησε!