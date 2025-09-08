Eurobasket 2025: Επικό βίντεο της FIBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Μαμά, άγγιξα το διχτάκι»

Onsports Team

Εκπληκτικό βίντεο από την FIBA αφιερωμένο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα κατορθώματά του με την Ελλάδα.

Ο Greek Freak είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής ομάδας μπάσκετ σε αυτή τη διοργάνωση.

Στην τελευταία μεγάλη πρόκριση επί του Ισραήλ πέτυχε 37 πόντους σε 29 λεπτά, με 18/21 δίποντα και μόλις μία βολή, ενώ «κατέβασε» και 10 ριμπάουντ.

Οι επιδόσεις που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το ξεκίνημα του EuroBasket 2025 είναι εκπληκτικές, μετρώντας 30 πόντους μέσο όρο και 9.5 ριμπάουντ, στους 4 αγώνες που έχει δώσει με την Ελλάδα.

Πέρα από τους Έλληνες φιλάθλους, τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ απολαμβάνουν σε όλη την Ευρώπη και ειδικά η FIBA έχει πάθει... πλάκα με όσα κάνει στο παρκέ ο Greek Freak.

Ενδεικτικό και το τελευταίο βίντεο που ετοίμασε με μια απίθανη φάση στο δεύτερο ημίχρονο του Ελλάδα – Ισραήλ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φεύγει στον αιφνιδιασμό και με μόλις μία τρίπλα μετά το κέντρο του γηπέδου να καρφώνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Το slow motion βίντεο συνοδεύεται από το κομμάτι “Wings” του Μάκλεμορ και του Ράιαν Λιούις και το σχόλιο αναφέρει: «Μαμά, άγγιξα το διχτάκι».

Δείτε το: