Euronbasket 2025: Η τελική κατάταξη για τις θέσεις 9 - 16
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 05:09
EUROBASKET

Η FIBA ανακοίνωσε την κατάταξη των ομάδων που αποκλείστηκαν από τη φάση των «16».

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι "μάχες" για τα προημιτελικά της διοργάνωσης η FIBA ανακοίνωσε την τελική κατάταξη των ομάδων από τις θέσεις 9-16 με όλα τα φώτα να πέφτουν στα πλασαρίσματα Σερβίας και Γαλλίας. 

Στην 9η θέση τερμάτισε η Γαλλία και στην 10η η Σερβία, των δύο ομάδων που έπεσαν θύματα εκπλήξεων στους «16» του Eurobasket από τις Φινλανδία και Γεωργία αντίστοιχα.

Στην 11η θέση βρίσκεται η Ιταλία και στην 12η η Λετονία. Στην 16η η Σουηδία.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Stigmiotypo othonis 2025 09 08 112020



