Euronbasket 2025: Η τελική κατάταξη για τις θέσεις 9 - 16

Οnsports Τeam

Η FIBA ανακοίνωσε την κατάταξη των ομάδων που αποκλείστηκαν από τη φάση των «16».

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι "μάχες" για τα προημιτελικά της διοργάνωσης η FIBA ανακοίνωσε την τελική κατάταξη των ομάδων από τις θέσεις 9-16 με όλα τα φώτα να πέφτουν στα πλασαρίσματα Σερβίας και Γαλλίας.

Στην 9η θέση τερμάτισε η Γαλλία και στην 10η η Σερβία, των δύο ομάδων που έπεσαν θύματα εκπλήξεων στους «16» του Eurobasket από τις Φινλανδία και Γεωργία αντίστοιχα.

Στην 11η θέση βρίσκεται η Ιταλία και στην 12η η Λετονία. Στην 16η η Σουηδία.

Αναλυτικά οι θέσεις: