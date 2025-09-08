Eurobasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει τις λιγότερες βολές από τους σταρ της διοργάνωσης

Οnsports Τeam

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση που τυγχάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τη διαιτησία, σε σχέση με τους υπόλοιπους σούπερ σταρ του Eurobasket 2025.

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην αντιμετώπιση που έχει ο «Greek Freak» από τους διαιτητές. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το «ξύλο» που… τρώει ο σούπερ σταρ των Μπακς.

Μάλιστα, στο ματς κόντρα στο Ισραήλ, μια ομάδα που έπαιζε με πολλές επαφές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε μόλις δύο φορές στη γραμμή των βολών.

Μάλιστα, οι αριθμοί φανερώνουν πως ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει πάει τις λιγότερες φορές στη γραμμή της… φιλανθρωπίας, με τη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους αστέρες του Eurobasket 2025 να είναι… τρομακτική.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» έχει εκτελέσει μέχρι στιγμής 31 βολές σε τέσσερα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, ήτοι πηγαίνει 7,8 φορές στις βολές κατά μέσο όρο σ’ ένα ματς, τη στιγμή που ο Λούκα Ντόντσιτς έχει εκτελέσει 83 μέχρι στιγμής και το ανάλογο ποσοστό του είναι στο 13,8 βολές ανά αγώνα.

Ακολουθεί ο άσος της Εθνικής Φινλανδίας, Λάουρι Μάρκανεν με 59 βολές και ποσοστό 9,8 ανά ματς, με τον Άβντιγια να έχει 8,8 και 55 βολές και στη συνέχεια «συναντούμε» στη σχετική λίστα τους Πορζίνγκις με 8 μέσο όρο αν ματς και 48 συνολικά, Βάγκνερ με 7,3 ανά παιχνίδι και 44 συνολικά και Γιόκιτς με 7 μέσο όρο και συνολικά 42 βολές.

Μάλιστα, η Εθνική Ελλάδας είναι μόλις 12η σε κερδισμένες βολές στο Eurobasket 2025, αφού οι διεθνείς έχουν βρεθεί στη γραμμή της… φιλανθρωπίας 119 φορές με το ποσοστό να είναι 19,8 ανά αγώνα. Στην πρώτη θέση είναι η Σλοβενία με 28,1 ανά αγώνα, ακολουθεί η Λιθουανία, που είναι η επόμενη αντίπαλός μας με 27,1 ανά παιχνίδι, η Πολωνία 26,3 ανά ματς, το Ισραήλ 22,5 ανά αγώνα και η Ιταλία με 22,3 βολές ανά ματς.