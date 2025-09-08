Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ

Onsports Team

Δείτε την τρομερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί του Ισραήλ, που την έστειλε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

H Εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε του Ισραήλ με 84-79, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το... χέρι την Γαλανόλευκη για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν καταλυτικός για τη νίκη της Ελλάδας.

Δείτε παρακάτω τα highlights της αναμέτρησης: