Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ
Onsports Team 08 Σεπτεμβρίου 2025, 01:43
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ

Δείτε την τρομερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί του Ισραήλ, που την έστειλε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

H Εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε του Ισραήλ με 84-79, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το... χέρι την Γαλανόλευκη για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν καταλυτικός για τη νίκη της Ελλάδας.

Δείτε παρακάτω τα highlights της αναμέτρησης:



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πιτσιρικάς συνόδευσε τον Κριστιάνο στον αγωνιστικό χώρο και έκλαψε από συγκίνηση
3 λεπτά πριν Πιτσιρικάς συνόδευσε τον Κριστιάνο στον αγωνιστικό χώρο και έκλαψε από συγκίνηση
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ
43 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ
ΣΠΟΡ
US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!
1 ώρα πριν US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!
EUROLEAGUE
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»
2 ώρες πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved