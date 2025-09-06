Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Centre
Onsports Team 06 Σεπτεμβρίου 2025, 23:52
EUROBASKET

Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Centre

Η αστυνομία εκκένωσε το χώρο δουλειάς των δημοσιογράφων στη Ρίγα όπου διεξάγεται το Eurobasket, λόγω ύποπτου δέματος.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Eurobasket 2025, είναι αυξημένα. Ειδικά λόγω της παρουσίας του Ισραήλ (αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας την Κυριακή) τα πάντα είναι πιο αυστηρά. Έτσι, ένα ύποπτο δέμα που εντοπίστηκε στο Media Centre στη Ρίγα της Λετονίας, έφερε αναστάτωση.

Ο χώρος βρίσκεται κοντά στη Riga Arena όπου διεξάγονται οι αγώνες. Μάλιστα εκκενώθηκε ακόμη και ο χώρος που γίνονται οι συνεντεύξεις Τύπου λίγο μετά το παιχνίδι της Λετονίας με τη Λιθουανία. Με τις αρχές να απομακρύνουν τους παρευρισκόμενους.

Υπήρξε πανικός λόγω του ύποπτου δέματος. Με την άφιξη της αστυνομίας όμως, το θέμα λύθηκε γρήγορα και διαπιστώθηκε πως τελικά δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Έτσι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι γύρισαν στις θέσεις τους.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open
8 λεπτά πριν Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open
ΣΠΟΡ
US OPEN: Θριαμβεύτρια η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε το Grand Slam
1 ώρα πριν US OPEN: Θριαμβεύτρια η Αρίνα Σαμπαλένκα, κατέκτησε το Grand Slam
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Η Φινλανδία σόκαρε τη Σερβία, η Ελλάδα στη... μάχη με το Ισραήλ
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Η Φινλανδία σόκαρε τη Σερβία, η Ελλάδα στη... μάχη με το Ισραήλ
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Το απόλυτο πατατράκ, η Φινλανδία απέκλεισε τη Σερβία!
3 ώρες πριν Eurobasket 2025, Το απόλυτο πατατράκ, η Φινλανδία απέκλεισε τη Σερβία!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved