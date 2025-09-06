Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Centre

Onsports Team

Η αστυνομία εκκένωσε το χώρο δουλειάς των δημοσιογράφων στη Ρίγα όπου διεξάγεται το Eurobasket, λόγω ύποπτου δέματος.

Τα μέτρα ασφαλείας στο Eurobasket 2025, είναι αυξημένα. Ειδικά λόγω της παρουσίας του Ισραήλ (αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας την Κυριακή) τα πάντα είναι πιο αυστηρά. Έτσι, ένα ύποπτο δέμα που εντοπίστηκε στο Media Centre στη Ρίγα της Λετονίας, έφερε αναστάτωση.

Ο χώρος βρίσκεται κοντά στη Riga Arena όπου διεξάγονται οι αγώνες. Μάλιστα εκκενώθηκε ακόμη και ο χώρος που γίνονται οι συνεντεύξεις Τύπου λίγο μετά το παιχνίδι της Λετονίας με τη Λιθουανία. Με τις αρχές να απομακρύνουν τους παρευρισκόμενους.

Υπήρξε πανικός λόγω του ύποπτου δέματος. Με την άφιξη της αστυνομίας όμως, το θέμα λύθηκε γρήγορα και διαπιστώθηκε πως τελικά δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Έτσι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι γύρισαν στις θέσεις τους.