Eurobasket 2025: Λιθουανία - Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και… έκλεισε το «σπίτι» των διοργανωτών

Onsports Team

Η Λιθουανία ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι της Βαλτικής, επικρατώντας 88-79 της Λετονίας στην Ρίγα και έκλεισε θέση για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 περιμένοντας το νικητή του Ελλάδα - Ισραήλ.

Το «παρών» στα προημιτελικά της διοργάνωσης για δωδέκατη φορά στην ιστορία της θα δώσει η Λιθουανία, η οποία κυριάρχησε της Λετονίας στο ντέρμπι της Βαλτικής. Το «συγκρότημα» του Ρίμας Κουρτινάιτις περιμένει στην επόμενη φάση το νικητή από τη «μάχη» της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ, η οποία θα γίνει την Κυριακή (07/09).

Κορυφαίος για τους Λιθουανούς ήταν ο Άρνας Βελίτσκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και είχε 12 ασίστ για το double double, ενώ ακόμα «κατέβασε» και 5 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν η προσφορά του Τουμπέλις με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πάλευε μόνος του για τους Λετονούς, τελειώνοντας τον αγώνα με 34 πόντους και κατεβάζοντας 19 ριμπάουντ, με τον Λόμαζ να προσθέτει 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9, Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (3), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (1), Βαλαντσιούνας 9, Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3, Σιρβίντις 18 (1).

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (4), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8, Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6, Ζόρικς 3 (1).