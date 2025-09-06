«Όλος ο κόσμος ψάχνει τρόπο να σταματήσει τον Γιάννη»: Στο Ισραήλ «πονοκεφαλιάζουν» με Αντετοκούνμπο

INTIME SPORTS

Οnsports team

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 το Ισραήλ, όπου «πονοκεφαλιάζουν» για τον τρόπο με τον οποίο θα περιορίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αποστολή εξετελέσθη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που τερμάτισε πρώτο στον όμιλο της Κύπρου και πλέον ταξιδεύει για Ρίγα, για τα νοκ άουτ.

Πρώτος αντίπαλος το Ισραήλ, όπου οι παίκτες του ήδη αναφέρονται στον τρόπο, με τον όποιο θα μπορέσουν σταματήσουν τον «Greek Freak».

Ο Ιτάι Σέγκεφ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Είναι μια αποστολή που όλος ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια απάντηση. Εμείς δεν διαφέρουμε. Θα αρχίσουν όλα από την επιθετικότητά μας, την ομαδικότητά μας, γιατί δεν είναι δουλειά ενός παίκτη, είναι ομαδική δουλειά. Ξέρουμε ότι πέρα από τον Γιάννη η Ελλάδα έχει πολλούς παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί ομαδική προσπάθεια».

Στη συνέχεια, τόνισε: «Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο επιθετικές ομάδες στο τουρνουά, αν όχι η πιο επιθετική. Θα πρέπει να ματσάρουμε αυτή την επιθετικότητα ή να γίνουμε και πιο επιθετικοί. Πιστεύω πως εκείνοι έχουν την πίεση, είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο Ευρωμπάσκετ, εμείς είμαστε κάτι σαν η έκπληξη του τουρνουά. Πιστεύω πως εκείνοι έχουν την πίεση, έχουμε όμως φανταστικούς φιλάθλους που έρχονται μαζί μας και θα μας δώσουν μεγάλη ώθηση. Αυτή είναι η αποστολή μας».

Από την πλευρά του, ο νατουραλιζέ των Ισραηλινών, Καντίμ Κάρινγκτον, είπε: «Προφανώς ο Γιάννης είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Παίκτες σαν κι αυτόν δεν μπορείς πραγματικά να τον σταματήσεις. Περισσότερο είναι να τον περιορίσεις, αλλά και να περιορίσεις και τους υπόλοιπους γύρω του. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει».

Το Ελλάδα – Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025 είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (07/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.