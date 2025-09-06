Eurobasket 2025: Δεν έχουν λύση οι Ισραηλινοί – «Πείτε μου εσείς πώς θα σταματήσουμε τον Γιάννη»

Onsports Team

Ο Καντίν Κάρινγκτον ήταν ειλικρινής στην απόγνωσή του αναφορικά με το τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ για να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Ισραηλινοί γνωρίζουν καλά πως η νίκη τους στο φιλικό προετοιμασίας, δεν είχε καμία σχέση με το ματς που θα διεξαχθεί στο Eurobasket το βράδυ της Κυριακής (7/9). Εκεί θα κριθεί το ποια ομάδα θα προκριθεί στους «8» και αυτή τη φορά θα είναι παρών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Στοιχείο που μάλλον τρομάζει τους αντιπάλους μας. Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Καντίν Κάρινγκτον. Ο παίκτης των Ισραηλινών ρωτήθηκε για τον «Greek Freak» και η απόγνωσή του ήταν τέτοια που ρώτησε τον δημοσιογράφο πώς θα σταματούσε τον Γιάννη!

Για το πώς μπορεί το Ισραήλ να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Εσείς πείτε μου πώς να σταματήσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Προφανώς, ο Γιάννης είναι ένας πολύ καλός παίκτης, παίζει έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο με το να τον σταματήσεις αλλά να περιορίσεις τη δράση του και όλους τους άλλους που βρίσκονται γύρω του. Θα δούμε πως θα πάει».

Για το αν έχει παρακολουθήσει την Ελλάδα: «Είχα την ευκαιρία να τους παρακολουθήσω, ναι. Παίξαμε κιόλας ένα φιλικό νωρίτερα το καλοκαίρι. Προφανώς, ο Γιάννης και πολλοί παίκτες δεν αγωνίζονταν αλλά ξέρουμε πάνω κάτω πώς θέλουν να παίξουν. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι οι κύριοι παίκτες τους και σε αυτό θα εστιάσουμε».

Για την ευχέρεια της Ελλάδας στο σουτ και το πώς θα αντιμετωπίσουν παίκτες όπως ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ: «Θα πρέπει να τους βγάλουμε έξω από το πλάνο τους. Αν αφήσουμε τις ομάδες να κάνουν αυτό που θέλουν και να μην τους κάνεις να νιώσουν άβολα, τότε το έργο είναι εύκολο γι’ αυτους. Πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν άβολα. Προφανώς έχουν καλούς παίκτες στα γκαρντ απλά πρέπει να τους το κάνουμε πιο δύσκολο».

Για τη μάχη Γιάννης - Αβντίγια και τι πρέπει να κάνουν οι συμπαίκτες του στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στο να έρθει η νίκη: «Κάθε βράδυ είναι διαφορετικό. Το ένα μπορεί να είναι να σκοράρουμε και να βάζουμε καλάθια, το άλλο μπορεί να είναι η άμυνα. Για εμένα προσωπικά αυτό που θέλω να κάνω ό,τι μπορώ κάθε βράδυ, είτε σκοράρω είτε όχι».