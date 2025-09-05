Ομάδες

Ανακατατάξεις στο power ranking της FIBA, 4η η Ελλάδα
Οnsports Τeam 05 Σεπτεμβρίου 2025, 18:59
EUROBASKET

Ανακατατάξεις στο power ranking της FIBA ενόψει των νοκ άουτ του Eurobasket, με τη Γερμανία να είναι στην κορυφή και την Ελλάδ να παραμένει αμετακίνητη στην τέταρτη θέση.  

Η φάση των ομίλων του Eurobasket τελείωσε και πλέον σειρά παίρνουν τα νοκ άουτ, με τη FIBA να δημοσιοποιεί τη λίστα με το power ranking και τη Γερμανία να σκαρφαλώνει πλέον στην πρώτη θέση.

Άλμα για την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, που ανέβηκε 4 θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 2η πίσω από τη Γερμανία, με τη Σερβία να πέφτει στην 3η.

Η Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει στην 4η θέση, με το Ισραήλ που θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» του Eurobasket να μην είναι καν μέσα στην 10άδα.

G0EUW8OXQAADSA7



