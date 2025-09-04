Ομάδες

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 20:05
EUROBASKET

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία.

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία απόψε (21:30) για τους ομίλους του Eurobasket 2025, με τους Ίβηρες να παίζουν για την... επιβίωσή τους στη διοργάνωση.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ θέλει τη νίκη για να τερματίσει πρώτη και να αγωνιστεί με το Ισραήλ στους «16», αποφεύγοντας τη Γαλλία.

Ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει καθώς η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο νεαρός αστέρας του Παναθηναϊκού AKTOR ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο. Έτσι, θα μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους.



