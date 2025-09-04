Ομάδες

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία
Onsports Team 04 Σεπτεμβρίου 2025, 20:03
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» επικράτησε 89-54 της Κύπρου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της Ελλάδας θα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο.

Με εύκολη νίκη ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους οι Ιταλοί στο Group C του Eurobasket. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» δεν συνάντησε δυσκολίες κόντρα στην Κύπρο, επικρατώντας με 89-54. Έτσι με ρεκόρ 4-1 ετοιμάζονται για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Μοναδική ήττα των Ιταλών ήταν από την Ελλάδα. Έτσι, σε περίπτωση νίκης της χώρας μας κόντρα στην Ισπανία, θα τερματίσουν δεύτεροι. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα και επικρατήσουν οι Ίβηρες, τότε η ομάδα του Ποτσέκο θα τερματίσει πρώτη. Οι Κύπριοι τελειώνουν εδώ την παρουσία τους στη διοργάνωση, χωρίς νίκη στον όμιλο.

Το ματς είχε κριθεί ουσιαστικά από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν και οι Ιταλοί βρέθηκαν στο +18 (24-6). Από εκεί και πέρα συντηρούσαν και αύξαναν το προβάδισμά τους, κάνοντας διαχείριση του αγώνα.

Ο Φοντέκιο και ο Σπανιόλο από 13 πόντους, ήταν οι κορυφαίοι των Ιταλών. Πολύ καλός και ο Ντιούφ με double-double 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 12 πρόσθεσε και ο Γκαλινάρι. Για τους Κύπριους ο Τίγκας είχε 15, με τον Ουίλις Τζούνιορ να ακολουθεί με 10.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

 



