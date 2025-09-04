Ντε Λαρέα: «Το ματς κόντρα στην Ελλάδα εξαρτάται από εμάς»

Οnsports Τeam

Ο νεαρός παίκτης των Ισπανών δεν κρύωβει την αισιοδοξία του για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με την Ελλάδα και την... παραμονή των Ισπανών στο Eurobasket.

Η ομάδα της Ισπανίας είναι με την... πλάτη στον τοίχο καθώς σε περίπτωση ήττας αύτιο το βράδυ από την Ελλάδα τότε ο Σέχριο Σκαριόλο και οι παίκτες του θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα τους.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ισπανίο ο Σέρχιο Ντε Λαρέα δεν κρύβει την αισιοδοξία του και την πίστη του στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Αντιμετωπίσαμε έναν μεγάλο αντίπαλο, την Ιταλία. Και αυτοί παίζουν μπάσκετ και είναι φυσιολογικό να βγήκαν με την σκληρότητα που έδειξαν στο τρίτο δεκάλεπτο. Υπήρχαν στιγμές που κυριάρχησαν στο ριμπάουντ, το οποίο είναι η αχίλλειος πτέρνα μας σε αυτό το EuroBasket.

Ήμασταν εκεί, ήταν μια δύσκολη ήττα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι. Αυτές είναι οι τελικές στιγμές, στιγμές μικρών λεπτομερειών. Δεν πρέπει να σταθούμε πια σε αυτές, απλά να πάμε για την επόμενη.

(Όσον αφορά την ήττα της Ελλάδας από τη Βοσνία): Αυτό είναι το EuroBasket, όλα μπορούν να συμβούν, όπως συνέβη και σε εμάς με τη Γεωργία. Αυτά είναι πράγματα που δεν εξαρτώνται από εσένα, και παλέψαμε για ό,τι ήταν στα χέρια μας.

Τώρα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι στο οποίο εξαρτάται από εμάς. Ενάντια στην Ελλάδα, είναι όλα ή τίποτα. Έχουμε ξεκάθαρα τα πράγματα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά κατά τη διάρκεια της μιάμισης μέρας που μας απομένει για να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή φόρμα“.