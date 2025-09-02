Ομάδες

Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 20:27
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία

Η Γεωργία έκανε το χρεός της απέναντι στην Κύπρο και ετοιμάζεται για το ματς με την Βοσνία που θα κρίνει την παρουσία στα νοκ άουτ - Προκρίθηκε η Ιταλία πριν παίξει με την Ισπανία.

Η Κύπρος ήταν ανταγωνιστική για ένα δεκάλεπτο, η Γεωργία πάτησε γκάζι μετά το δεύτερο δεκάλεπτο και... εξαφανίστηκε, επικρατώντας με 93-61.

Έτσι, οι Γεωργιανοί προετοιμάζονται για το πολύ σπουδαίο ματς της Πέμπτης εναντίον της Βοσνίας που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Παράλληλα, με αυτό το αποτέλεσμα, η Ιταλία εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στους «16».

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, οι Κύπριοι δεν κατάφεραν να προβάλλουν αντιστάσεις ούτε στο σημερινό ματς. Μάλιστα προηγήθηκαν με τρίποντο του Ηλιάδη 16-15 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, όμως στο σημείο εκείνο η Γεωργία «έτρεξε» επί μέρους σκορ 27-10 και έκλεισ το ημίχρονο στο +16 (42-26).

Οι Σενγκέλια και Μπιτάτζε που είχαν ξεκουραστεί εναντίον της Ελλάδας, συνεισέφεραν συνολικά 48 πόντους με 17 ριμπάουντ και 9/12 εύστοχα τρίποντα από τα 16/26 της ομάδας τους!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασσιαλής, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4 (6 ριμπάουντ), Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουίλις 19 (7 ριμπάουντ), Στυλιανού 6 (1)

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5/9 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιτάτζε 21 (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 13 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 8 (2), Οτσχικίτζε 4



