Σορτς: «Νιώθω πεταλούδες στο στομάχι»

Ο Τι Τζέι Σορτς ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό και δεν.. κρατιέται.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων μίλησε σχετικά με την σεζόν που έρχεται και δεν μπορούσε να κρύψει την ευτυχία του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά ο Σορτς μίλησε για:

Την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό: “Τώρα μετακόμισα, προσαρμόζω λίγο το πρόγραμμά μου ακόμα και τώρα θέλω να βρω τον ρυθμό μου και να είμαι ετοίμος για το ξεκίνημα της σεζόν.

Τις πρώτες του σκέψεις για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού: “Όλα είναι πραγματικά καλά. Τα αποδυτήρια, το γήπεδο, όλες οι εγκαταστάσεις γενικότερα. Είμαι χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού και κάθε φορά που μπαίνω στα αποδυτήρια μαθαίνω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και νιώθω αισιόδοξος για τους στόχους της νέας σεζόν. Είμαι ανυπόμονος”.

Για την εμπειρία του ΟΑΚΑ που έχει ζήσει : “Δεν ξέρω αν το ‘αγχωμένος’ είναι η σωστή λέξη για το πώς νιώθω. Βασικά νιώθω σαν να έχω πεταλούδες στο στομάχι μου, γιατί ξέρω την ατμόσφαιρα και την ενέργεια. Σαν αντίπαλος δεν είανι τόσο ευχάριστο να παίζεις εδώ, οπότε σίγουρα περιμένω το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για να δω πως θα είναι ο κόσμος.

Για το πόσο δύσκολη θα είναι η προσαρμογή του: “Βασικά δεν θα είναι τόσο δύσκολη. Χρειάζεται μια προσαρμογή γιατί θα έχω νέους συμπαίκτες, νέα φιλοσοφία και νέους προπονητές, αλλά είμαστε όλοι επαγγελματίες. Νιώθω ότι είμαι ένας υψηλού επιπέδου παίκτης και μπορώ να κάνω την προσαρμογή μου και ό,τι χρειάζεται για να επιτύχουμε”.