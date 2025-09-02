Eurobasket 2025, Σοκ στη Λιθουανία: «Ρήξη χιαστού ο Γιοκουμπάιτις»

Οnsports Τeam

Σοκ για την ομάδα της Λιθουανίας, καθώς η διάγνωση του χθεσινού τραυματισμού του Ρόκας Γιοκουμπάιτις κάνει λόγο για ρήξη χιαστού και πρόβλημα στον μηνίσκο.

Σοκ στην ομάδα της Λιθουανίας καθώς σύμφωνα με το "Basketnews"οι φόβοι του ιατρικού επιτελείου της ομάδας αναφορικά με τον τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις επιβεβαιώθηκαν, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για ρήξη χιαστού και πρόβλημα στον μηνίσκο.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο, οκτώ λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης της Λιθουανίας με τη Φινλανδία και όπως έγινε γνωστό σήμερα ο έμπειρος παίκτης δεν είναι σε θέση να συνεχίζει να αγωνίζεται στη διοργάνωση, ενώ θα χάσει και το μεγαλύτερο μέρος (αν όχι όλο) της επόμενης σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό ο παίκτης αναχωρεί άμεσα για το Μόναχο όπου και θα υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν και θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του.

Κατά μέσο όρο μέχρι τώρα ο Λιθουανός στην διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 17,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 8,5 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 24 λεπτά στο παρκέ.