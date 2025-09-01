Eurobasket 2025, Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87:Το πάλεψε η Σουηδία, «καθάρισε» ο Βούτσεβιτς

Οnsports Τeam

Ο σούπερ σταρ των Μαυροβούνιων ήταν εκπληκτικός και με 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, οδήγησε την ομάδα του στην νίκη με 87-81 και την κράτησε ζωντανή για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Σουηδία μπορεί να το πάλεψε... μέχρι τέλους, το Μαυροβούνιο όμως είχε τον παίκτη που έκανε τη... διαφορά.

Ο σούπερ σταρ των Μαυροβούνιων, Νίκολα Βούτσεβιτς πήρε την ομάδα του από το χέρι και την οδήγησε στην τελική επικράτηση κάνοντας ότι ήθελα πάνω στο παρκέ, διατηρώντας κάτι παραπάνω από... ζωντανές τις ελπίδες των Μαυροβούνιων για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Βούτσεβιτς τελείωσε τον αγώνα όντας ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, πραγματοποιώντας double-double, έχοντας 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, αλλά και 4 ασίστ, παίρνοντας ελάχιστες ανάσες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Ίγκορ Ντρόμπνιακ προσέθεσε 13 πόντους για τους νικητές, ενώ από 10 πόντους σκόραραν οι Άλμαν, Μιχαίλοβιτς, Αντζιμπέγκοβιτς και Σιμόνοβιτς.

Από πλευράς ηττημένων ο Λάρσον ήταν όλα τα... λεφτά με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

