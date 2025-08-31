Eurobasket 2025: Η Ισπανία κυριάρχησε κόντρα στην Κύπρο, το Ισραήλ σόκαρε την Γαλλία

Onsports Team

Η Ισπανία «διέλυσε» την Κύπρο με 91-47, ενώ το Ισραήλ έκανε την έκπληξη κόντρα στη Γαλλία, επικρατώντας με 82-69 για την 3η αγωνιστική του Group D του EuroBasket 2025.

Σε μία δυνατή προπόνηση, ενόψει των κομβικών αναμετρήσεων με Ιταλία και Ελλάδα, εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Ισπανίας με την «οικοδέσποινα» του 3ου ομίλου, Κύπρο.

Η «ρόχα» συνέτριψε με 91-47 το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της (ρεκόρ 2-1) και μάλιστα διαδοχική. Στον αντίποδα, οι Κύπριοι υπέστησαν την τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, όταν οι Ισπανοί με ρεσιτάλ άμυνας και τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ κυρίαρχο της ρακέτας εξασφάλισαν μία διαφορά 24 πόντων (41-17 στο 20΄) και μετέτρεψαν σε... περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών, που για δεύτερη σερί αναμέτρηση ήταν «ζεστοί» από τα 6.75 (14/35), ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ «άγγιξε» το νταμπλ νταμπλ. Από την Κύπρο πάλεψε ο Ντάραλ Ουίλις με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 8 (1), Ντε Λαρέα 3, Πραντίγια 4, Σεν-Σουπερί 9 (1), Λόπεθ-Αροστέγι 2, Αλδάμα 8 (2), Μπριθουέλα 8 (2), Γ. Ερνανγκόμεθ 19 (1), Γιούστα 12 (4), Χ. Ερνανγκόμεθ 9 (2), Πάρα 5 (1), Σίμα 4.

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής, Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2, Γουίλις 16 (2), Στυλιανού 5 (1).

Μεγάλη έκπληξη στον 4ο όμιλο

To Ισραήλ σημείωσε την έκπληξη της 3ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, υποχρεώνοντας την «ασημένια» Ολυμπιονίκη, Γαλλία, στην πρώτη ήττα της. Με οδηγό τον Ντένι Αβντίγια, η ομάδα του Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι επικράτησε με 82-69 των «τρικολόρ», τους οποίους και έπιασε στην κορυφή με ρεκόρ 2-1.

Μετά από ένα δυνατό πρώτο 30λεπτο, η Γαλλία έδειξε στο φινάλε της τρίτης περιόδου και στις αρχές της τέταρτης να παίρνει... μπροστά, όταν και προηγήθηκε με 55-59. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί απάντησαν άμεσα και με σερί 11-0 ξέφυγαν με 7 πόντους στο 33΄ (66-59). Με την άμυνα μάλιστα να μην επιτρέπει στη Γαλλία νέο ξέσπασμα, το επιμέρους σκορ της τέταρτης περιόδου σταμάτησε στο 27-13, το οποίο... μεταφράστηκε στο τελικό 82-69.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Ντένι Αβντίγια, με τον φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να σημειώνει τους 10 από τους 23 συνολικά πόντους του στον κρίσιμο... επίλογο, ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα. Άξιος συμπαραστάτης του ο Γιαμ Μάνταρ με 17 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Τόμερ Γκινάτ

Από τη Γαλλία πάλεψαν οι Ζακαρί Ρισασέ (14π.), Έλι Οκόμπο (13π.) και Τζέιλεν Χορντ (12π.)

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάμι): Κάρινγκτον 4, Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (3), Σόρκιν 12, Τιμόρ, Μαντάρ 17 (2), Λέβι 2, Μπουργκ 5, Γκινάτ 11 (1), Ζούσμαν 3 (1).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 2, Οκόμπο 13 (4), Χίφι 2, Λουβαβού-Καμπαρό 1, Γιαμπουσέλε 7 (1), Κορντινιέ, Μάλεντον 5, Τζαϊτέ 9, Ρισασέ 14 (2), Χορντ 12, Κουλιμπαλί 4.