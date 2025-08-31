Eurobasket 2025: Τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα (βίντεο)

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα, για την 3η αγωνιστική του ομίλου της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου ηγήθηκαν της Εθνικής, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, «ισοπέδωσε» 94-53 τη Γεωργία των σημαντικών απουσιών και πλησίασε ακόμα περισσότερο την πρώτη θέση.

Ο «Greek Freak» κι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχαν μαζί 44 πόντους με 15/18 σουτ(!) κι οδήγησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο 3-0.

Ο Αντετοκούνμπο μπήκε με… φόρα στο παιχνίδι, ο Μήτογλου ήταν αψεγάδιαστος στο πρώτο ημίχρονο (15π. με 5/5 σουτ) κι η Εθνική από τα μισά της τρίτης περιόδου είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη του Γιουσούφ Νούρκιτς, την ερχόμενη Τρίτη (02/09, 15:00).