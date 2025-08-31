Ομάδες

LIVE Γεωργία – Ελλάδα: Ο πρώτος κομβικός αγώνας της Εθνικής στο Eurobasket 2025
Onsports team 31 Αυγούστου 2025, 14:49
EUROBASKET

LIVE Γεωργία – Ελλάδα: Ο πρώτος κομβικός αγώνας της Εθνικής στο Eurobasket 2025

Δείτε LIVE την εξέλιξη του τρίτου αγώνα της Εθνικής Ελλάδα στο Eurobasket 2025, με αντίπαλο τη «σκληροτράχηλη» Γεωργία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στην Κύπρο και σε λιγότερο από 24 ώρες δίνει ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικών απαιτήσεων.

Η σαφώς ανώτερη και πιο σκληρή (στα όρια του αντιαθλητικού σε ορισμένες περιπτώσεις) Γεωργία απειλεί την Εθνική και θα τεστάρει τόσο τα νεύρα, όσο και τον δυναμισμό των διεθνών.

Το θετικό είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να κάνει εκτεταμένο ροτέισον στο ιστορικό ματς με την Κύπρο και κυρίως να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι δεδομένο, άλλωστε, ότι οι παίκτες του Αλεξάντερ Τζίκιτς θα επιδιώξουν να τον περιορίσουν με κάθε δυνατό τρόπο…

Η Εθνική θα επιδιώξει να κάνει το το «3 στα 3» που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρώτη θέση του ομίλου της Λεμεσού.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Γεωργία - Ελλάδα



