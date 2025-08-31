Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Τιμωρήθηκε με πρόστιμο αλλά είναι ερωτηματικό ο Σενγκέλια

FIBA

Onsports team

Ο Τόρνικε Σενγκέλια απέφυγε την τιμωρία από τη FIBA, αλλά παραμένει άγνωστο αν θα αγωνιστεί στο Γεωργία – Ελλάδα, για το Eurobasket 2025.

Ο φόργουορντ της Μπαρτσελόνα έβρισε τους διαιτητές της αναμέτρησης με την Ιταλία, ωστόσο η FIBA τον τιμώρησε μόνο με χρηματικό πρόστιμο.

Η πολιτική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να μην γνωστοποιεί τιμωρίες που δεν αφορούν ποινή αποκλεισμού από αγώνες, ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Σενγκέλια έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς με την Εθνική Ελλάδας.

Δίπλα στο όνομα του, βέβαια, μπαίνει ερωτηματικό, καθώς η παρουσία του δεν είναι δεδομένη. Ο 33χρονος έχει περιορισμό λεπτών που μπορεί να παίξει από την Μπαρτσελόνα κι πρόθεση ήταν να μην παίξει σήμερα (31/08).

Ο συγκεκριμένος περιορισμένος έχει μπει λόγω του θέματος υγείας που τον ταλαιπώρησε, λόγω καρδιακής αρρυθμίας. Μένει, λοιπόν, να φανεί αν ο παίκτης θα πάρει χρόνο ή θα προφυλαχθεί.