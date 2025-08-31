Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι φούριας ρόχας - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία

FIBA

Onsports Team

Η Ισπανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε 88-67 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, η οποία απογοήτευσε στην αναμέτρηση που έγινε για τον όμιλο της Εθνικής – Με καλάθι του Τζόρνταν Λόιντ λίγο πριν το φινάλε η Πολωνία έκανε το «2 στα 2».

Η ήττα από τη Γεωργία στην πρεμιέρα «πλήγωσε» τους «φούριας ρόχας», οι οποίοι ξέσπασαν πάνω στους Βόσνιους.

Οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση και δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από τους αντιπάλους τους. Η ομάδα του Αζίζ, από την άλλη, είχε κακή εικόνα με τον Γιουσούφ Νουρκιτς να απογοητεύει.

Τα 15 εύστοχα τρίποντα που πέτυχε η Ισπανία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ώστε να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 3 (1), Ντε Λαρέα (5ασ.), Πραντίγια 4, Σεν-Σουπερί 9 (1), Λόπεθ-Αροστέγι 4 (1), Αλδάμα 19 (4τρ., 5ριμπ.), Μπριθουέλα 15 (5τρ., 5ασ.), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 16, Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 8 (1), Πάρα 6 (2τρ., 6ριμπ.), Σίμα.

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Μπεκίρ): Νούρκιτς 10 (7ριμπ.), Ρόμπερσον 5 (1), Αλιμπέγκοβιτς 8, Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 5 (7ασ.), Γκέγκιτς 9 (1), Πέναβα 5 (6ριμπ.), Λάζιτς 5, Χρέλια, Βράμπατς 6 (1), Καμένιας 14 (10ριμπ.)

Ο Λόιντ έδωσε τη νίκη στην Πολωνία

Ο Τζόρνταν Λόιντ ευστόχησε σε φόλοου έπειτα από δικό του άστοχο σουτ, περίπου 10’’ πριν το τέλος του αγώνα κι η Πολωνία νίκησε 66-64 το Ισραήλ, κάνοντας το 2-0 στον όμιλο του Κατοβίτσε. Ο Αβντίγια αστόχησε σε τρίποντο στη λήξη.

JORDAN LOYD. YOU ARE A MAD MAN! ?



SCORED FINAL 7 PTS OF HIS TEAM & THE GAME-WINNING TIP ?#EUROBASKET pic.twitter.com/MbICJoTY4H — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-14, 37-26, 48-51, 66-64

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλτσιτς): Πλούτα 5 (1τρ., 7ασ.), Μπαλτσερόφσκι 3 (5ριμπ.), Σοκολόφσκι 7 (1), Λόιντ 27 (5τρ., 6ριμπ.), Πονίτκα 16 (2τρ., 11ριμπ.), Ντζιέβα, Γκίελο, Λαζίνσκι, Ολένιτζακ 8 (7ριμπ.), Ζολνιέρεβιτζ.

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 10 (1), Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (9ριμπ., 5ασ.), Σόρκιν 9, Τιμόρ 2, Μαντάρ 7 (1τρ., 9 ασ.), Λεβί, Μπουργκ, Γκινάτ 10 (2τρ., 7ριμπ.), Ζούσμαν 3 (1), Παλατίν.