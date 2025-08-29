Νιανγκ για Γιάννη: «Τον έπαιρνα στο playstation»

Οnsports Τeam

Ο Ιταλός διεθνής δε μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του που έπαιξε απέναντι στο είδωλό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν του Eurobasket και αυτό δεν είναι κάτι που παραδέχεται ο κόσμος μόνο, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες. Συμπαίκτες και αντίπαλοι. Είναι χαρακτηριστικό πως μία μετά μετά τον αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στην Ιταλία ο Σαλιού Νιανγκ αποθέωσε τον Έλληνα παίκτη με έναν... μοναδικό τρόπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δώσαμε μεγάλη μάχη ως το τέλος, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Ήμασταν κοντά στο σκορ, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Τώρα εστιάζουμε στο ματς με την Γεωργία που είναι πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε. Ήταν απίστευτο συναίσθημα ότι έπαιξα κόντρα στον Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης είναι θρύλος, τον παρακολουθούσα και τον θαύμαζα από παιδί! Τον έπαιρνα και ως παίκτη μου στο playstation. Το ότι βρέθηκα αντίπαλός του ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα».