Σπανούλης: «Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα του Eurobasket τόνισε πως θέλει να διατηρήσει την αμυντική της λειτουργία σε αυτό το επίπεδο η ομάδα του και να βελτιωθεί στην επίθεση. Ακόμη, στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια για πρεμιέρα. Δεν ήμασταν πιεσμένοι αλλά βιαστικοί. Θα έπρεπε να έχουμε παραπάνω συνέπεια στην επίθεση. Στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί. Ήμασταν καλοί στο ριμπάουντ. Γενικά είμαι ευχαριστημένος.

Πρέπει να παίξουμε άμυνα, το μπάσκετ είναι άμυνα και επίθεση. Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση.

Σκεφτήκαμε μόνο το να κερδίσουμε. Στις τελευταίες επιθέσεις σκεφτήκαμε να βάλουμε καλάθια για την διαφορά.