Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Το συγκινητικό μήνυμα Πολονάρα - «Θα φωνάζω απ’ το νοσοκομείο»

Το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα στην Εθνική Ιταλίας ενόψει της πρεμιέρας στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ελλάδα έστειλε ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο έμπειρος διεθνής φόργουορντ της «σκουάντρα ατζούρα» δίνει νέα μάχη με τον καρκίνο, καθώς νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βαλένθια για να αντιμετωπίσει τη λευχαιμία. Ωστόσο, το μυαλό του βρίσκεται στην εθνική ομάδα της χώρας του, η οποία το βράδυ της Πέμπτης (28/08) αντιμετωπίζει την Ελλάδα στη Λεμεσό.

«Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια αυτή μου δίδαξε να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια! Το Ευρωμπάσκετ αρχίζει στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για σίγουρα μια εβδομάδα. Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο», ήταν αρχικά το μήνυμά του.

Και κατέληξε: «Καλή τύχη, αδέρφια μου. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα παίζοντας με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο. Σας αγαπώ, πρωταθλητές».