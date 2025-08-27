Ομάδες

Eurobasket 2025: Πρεμιέρα με περίπατο της Λιθουανίας
Οnsports Τeam 27 Αυγούστου 2025, 15:32
EUROBASKET

Στον αγώνα που σήκωσε την αυλαία της φετινής διοργάνωσης, η Λιθουανία επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας (για το Group B) με 94-70. 

Με τον καλύτερο και τον πιο άνετο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για το Eurobasket 2025 η Λιθουανία.

Στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις επικράτησε με 24 πόντους διαφορά (94-70) της Μεγάλης Βρετανίας με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και να αγγίζει το double-double, έχοντας 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από… κοντά και ο Αζουόλας Τουμπέλις που είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 12 είχαν οι Γιοκουμπάιτις και Νορμάντας.

Από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας ξεχώρισαν ο Γεμπόα που είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος των Λιθουανών είναι το Μαυροβούνιο, ενώ οι παίκτες της Μεγάλης Βρετανίας θα αντιμετωπίσουν την Φιλανδία.

Τα Δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης



