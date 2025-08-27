Σπανούλης: «Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα»

Οnsports Τeam

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την αυριανή πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κόντρα στην Ιταλία, αλλά και για τις δυνατότητες της «επίσημης αγαπημένης» σε αυτό το τουρνουά.

Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για την αυριανή της πρεμιέρα, στο Eurobasket και ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την αισιοδοξία του, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στους παίκτες του.

Ο προπονητής της Εθνικής είπε αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου:

Για το φετινό τουρνουά: «Είχαμε μια σταθερή προετοιμασία. Ξέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, τι ομάδα είμαστε. Είμαι αισιόδοξος για το Eurobasket».

Για την πρεμιέρα: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει μαζί για χρόνια. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Παίξαμε πρόσφατα ένα φιλικό. Θα προετοιμαστούμε. Για εμένα πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη. Έχω αυτοπεποίθηση για την ομάδα, μου αρέσουν οι παίκτες μου και το ρόστερ μου. Θα είμαστε έτοιμοι».

Για το τουρνουά που κέρδισε ως παίκτης πριν από 20 χρόνια: «Σκέφτομαι αρχικά ότι τότε είχα μαλλιά! Ήταν απίστευτες στιγμές, βγάλαμε εκατομμύρια Έλληνες στους δρόμους. Τώρα θέλουμε να κυνηγήσουμε ξανά τα όνειρά μας, για να κάνουμε τους ανθρώπους μας περήφανους. Όλα είναι πιθανά σε ένα τέτοιο τουρνουά, όμως θέλουμε να πάμε βήμα - βήμα. Σκεφτόμαστε μόνο το ματς με την Ιταλία»

Για το πόσο δύσκολο είναι το φετινό EuroBasket: «Κάθε χρόνο λέμε πως μια διοργάνωση είναι πιο δύσκολη. Κάθε διοργάνωση έχει τις δυσκολίες της. Αυτό συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μπάσκετ αλλάζει, όλοι πιέζουν παραπάνω, είναι πιο αθλητικοί. Ως ομάδα, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Θα είμαστε έτοιμοι».