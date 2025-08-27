Eurobasket 2025: Οι αντίπαλοι της Εθνικής

Οnsports Τeam

Το Eurobasket ξεκινάει, η Εθνική μετράει αντίστροφα για την αυριανή της πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και το Onsports.gr σας παρουσιάζει τους αντιπάλους της επίσημης αγαπημένης.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αποδυναμωμένη αλλά πάντα… Ισπανία

Μία γνωστή… γνώριμη θα βρει η Ελλάδα στην πορεία της στους ομίλους. Η Ισπανία μπορεί να μοιάζει αποδυναμωμένη το τελευταίο διάστημα, αλλά πάντα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, κουβαλώντας τη δόξα του παρελθόντος και τη δυναμική του μέλλοντος.

Στο τιμόνι ο πολύπειρος τεχνικός και νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο.

Οι λεγόμενες «παλιοσειρές» έχουν δώσει την σκυτάλη στο νέο αίμα με τον Σάντι Αλδάμα των Μέμφις Γκρίζλις να ξεχωρίζει και τους αδελφούς Ερνανγκόμεθ, Ουίλι και Χουάντσο, να παραμένουν σταθερά σημαντικά μέλη της ομάδας.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Λορενζο Μπράουν δεν βρέθηκε στις κλήσεις του Σκαριόλο , ενώ τα προβλήματα τραυματισμών στην προετοιμασία ήταν αρκετά. Σίγουρα το ρόστερ της δεν αποτελεί φόβητρο και η «γαλανόλευκη» έχει τις δυνατότητες να κοντράρει τους Ισπανούς με φόντο την πρώτη θέση του ομίλου.

No. Ρόστερ Ισπανίας

Eurobasket 2025 Θέση Ύψος Ομάδα 2024-25 3 Σέρχιο Ντε Λαρέα Γκαρντ 1,96 Β αλένθια 5 Μάριο Σεν-Σουπερί Γκαρντ 1,91 Μ ανρέσα 8 Νταρίο Μπριθουέλα Γκαρντ 1,88 Μπαρτσελόνα 2 Χοσέπ Πουέρτο Φόργουορντ 2,03 Βαλένθια 6 Τσάμπι Λόπες-Αροστέγι Φόργουορντ 2,00 Βαλένθια 7 Σάντι Αλδάμα Φόργουορντ 2,13 Μέμφις Γκρίζλις 22 Σάντι Γιούστα Φόργουορντ 2,01 Σαραγόσα 41 Χουάντσο Ερναγκόμεθ Φόργουορντ 2,06 Παναθηναϊκός 44 Τζοέλ Πάρα Φόργουορντ 2,02 Μπαρτσελόνα 4 Χάιμε Πραντίγια Σέντερ 2,05 Βαλένθια 14 Μπίλι Ερνανγκόμεθ Σέντερ 2,13 Μπαρτσελόνα 77 Γιακούμπα Σίμα Σέντερ 2,11 Ουνικάχα Μάλαγα

ΙΤΑΛΙΑ

Η… τρέλα του Ποτσέκο και οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά

Η Ιταλία θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής μας στο Eurobasket και όπως πάντα είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά και να φτάσει ψηλά.,

Με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο στο τιμόνι τους οι Ιταλοί δεν αποτελούν υπερομάδα, ωστόσο οι μονάδες τους είναι ικανές να κάνουν την διαφορά .

Το όνομα του Σιμόνε Φοντέκιο είναι αυτό που ξεχωρίζει στο ρόστερ, με τους πιο έμπειρους Ντάριους Τόμπσον, Νικολό Μέλι, Αλεσάντρο Παγιόλα, Τζαμπάολο Ρίτσι, Μάρκο Σπίσου να συνθέτουν ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ. Τελευταία στιγμή προστέθηκε στο ρόστερ και ο Ντανίλο Γκαλινάρι, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Πουέρτο Ρίκο.

Σε θεωρητικό επίπεδο, η Ιταλία μαζί με την Ισπανία και τη χώρα μας θα είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για την πρωτιά του ομίλου.

No. Ρόστερ Ιταλίας

Eurobasket 2025 Θέση Ύψος Ομάδα 2024-25 33 Μάρκο Σπίσου Γκαρντ 1,84 Σαραγόσα 15 Ντάριους Τόμσον Γκαρντ 1,93 Αναντολού Έφες 18 Ματέο Σπανιόλο Γκαρντ 1,94 Άλμπα Βερολίνου 19 Γκαμπριέλε Πρότσιντα Γκαρντ 2,01 Άλμπα Βερολίνου 54 Αλεσάντρο Παγιόλα Γκαρντ 1,94 Βίρτους Μπολόνια 8 Ντανίλο Γκαλινάρι Φόργουορντ 2,08 Βανκέρος ντε Μπαγιαμόν 9 Νικόλο Μέλι Φόργουορντ 2,05 Φενέρμπαχτσε 13 Σιμόνε Φοντέκιο Φόργουορντ 2,01 Ντιτρόιτ Πίστονς 17 Τζιανπάολο Ρίτσι Φόργουορντ 2,00 Αρμάνι Μιλάνο 40 Λούκα Σεβερίνι Φόργουορντ 2,04 Ντερθόνα Τορτόνα 45 Νίκολα Ακέλε Φόργουορντ 2,03 Βίρτους Μπολόνια 35 Μόνο Ντιούφ Σέντερ 2,08 Βίρτους Μπολόνια

ΓΕΩΡΓΙΑ

Με... όπλο της την εμπειρία

Η Γεωργία είναι η 3η ομάδα που θα βρει στο διάβα της η Ελλάδα, ένα σύνολο που πλέον έχει την εμπειρία σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, καθώς συμμετέχει για 6η σερί χρονιά σε Eurobasket (2011, 2013, 2015, 2017, 2022).

O Αλεξάνταρ Τζίκιτς ανανέωσε την συνεργασία του με την Εθνική Γεωργίας για ακόμα δυο χρόνια, ενώ το όνομα του Σάντρο Μαμουκελασβίλι είναι αυτό που ξεχωρίζει. Ο έμπειρος Σενγκέλια δίνει ακόμα μια χρονιά το παρών σε μεγάλο ραντεβού, ενώ ο «βιονικός» Γκιόργκι Σερμαντίνι λατρεύει να παίζει για την ομάδα της χώρας του.

Οι Γεωργιανοί έβαλαν στο ρόστερ τους ως νατουραλιζέ τον Καμάρ Μπάλντγουιν, ενώ και Γκόγκα Μπιτάτζε των Ορλάντο Μάτζικ θα δώσει μέγεθος σε μια γεμάτη ρακέτα.

Το μεγάλο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής δεν είναι άλλο από τις καρδιακές αρρυθμίες που παρουσίασε ο Τόρνικε Σενγκέλια με την παρουσία του Γεωργιανού σταρ να αποτελί ερωτηματικό.

No. Ρόστερ Γεωργίας

Eurobasket 2025 Θέση Ύψος Ομάδα 2024-25 4 Ράτι Αντρονικασβίλι Γκαρντ 1,93 Ομπραντόιρο 10 Ντούντα Σανάτζε Γκαρντ 1,96 Αλ Νασρ 13 Σάντρο Σανάτζε Γκαρντ 1,88 Μαργκβέτι 27 Λούκα Μαζιασβίλι Γκαρντ 1,90 Τιφλίδα 44 Καμάρ Μπόλντουιν Γκαρντ 1,85 Μπασκόνια 77 Γκιόργκι Οτσκικίτζε Γκαρντ 1,90 Κουτάισι 5 Σάντρο Μαμουκελσβίλι Φόργουορντ 2,06 Σαν Αντόνιο Σπερς 6 Κάχα Τζιντσαράντζε Φόργουορντ 1,97 Άμρα 7 Μπέκα Μπουργιανάντζε Φόργουορντ 2,01 Κορούνια 12 Γκιόργκι Κορσάντια Φόργουορντ 2,03 Κουτάισι 15 Αλεξάντρε Πεβάτζε Φόργουορντ 2,06 Τιφλίδα 23 Τόκο Σενγκέλια Φόργουορντ 2,07 Βίρτους Μπολόνια 9 Γκιόργκι Σερμαντίνι Σέντερ 2,17 Τενερίφη 35 Γκόγκα Μπιτάτζε Σέντερ 2,11 Ορλάντο Μάτζικ 99 Ίλια Λονταρίντζε Σέντερ 2,06 Καφκάσια

ΒΟΣΝΙΑ

Για τη χαρά της συμμετοχής

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη αποτελεί τον 4ο αντίπαλο της Εθνικής ομάδας, ωστόσο το ρόστερ δεν εντυπωσιάζει. Όπως όλα δείχνουν θα παλέψει με την Γεωργία για την 4η θέση στον όμιλο, με την απουσία του Μούσα να είναι αισθητή και τους Νούρκιτς, Άτιτς να είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά.

Παράλληλα η απουσία του Γκάρζα που δεν κατόρθωσε να βγει από την κατηγορία των νατουραλιζέ παικτών, είναι σημαντική, με τον πρώην παίκτη του Λαυρίου Χαβιέρ Καστανέδα να παίρνει την θέση του.

No. Ρόστερ Βοσνίας Ερζεγοβίνης

Eurobasket 2025 Θέση Ύψος Ομάδα 2024-25 4 Αντνάν Αρσλάναγκιτς Γκαρντ 1,83 Μπόσνα 5 Έντιν Άτιτς Γκαρντ 2,01 Μπρέογαν 23 Ταρίκ Χρέλια Γκαρντ 1,94 Ιγκοκέα 31 Τζον Ρόμπερσον Γκαρντ 1,80 Αλ Αχλί 3 Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς Φόργουορντ 2,02 Τράπανι 7 Μίραλεμ Χαλίλοβιτς Φόργουορντ 2,08 Ντινάμο Σάσαρι 9 Αμάρ Γκέγκιτς Φόργουορντ 2,00 Ζαντάρ 11 Άιντιν Πενάβα Φόργουορντ 2,06 Σλασκ 17 Αλεξάνταρ Λάζιτς Φόργουορντ 2,01 Σπάρτακ Σουμπότιτσα 27 Άιντιν Βράμπατς Φόργουορντ 2,05 Μπόσνα 0 Γιούσουφ Νούρκιτς Σέντερ 2,13 Σάρλοτ Χόρνετς 34 Κέναν Καμένιας Σέντερ 2,07 Μπούντουσνοστ

ΚΥΠΡΟΣ

Η οικοδέσποινα του ομίλου

Η Κύπρος είναι η τελευταία ομάδα που θα βρεθεί στο δρόμο της Εθνικής με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να είναι η οικοδέσποινα του τουρνουά, ενώ θα είναι η μικρότερη χώρα που θα έχει διοργανώσει EuroBasket.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για την πιο αδύναμη ομάδα του τουρνουά και όλοι γνωρίζουν πως είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν στα ίσα μια από τις υπόλοιπες 5 ομάδες, ωστόσο σίγουρα θα απολαύσουν την διαδικασία, έχοντας παράλληλα την στήριξη τους από τον κόσμο.

Ο Ντάραλ Ουίλις θα είναι ο νατουραλιζέ της ομάδας στην διοργάνωση, με τον πρώην παίκτη του Άρη να προτιμάται από τον Μόουζες Ράιτ.