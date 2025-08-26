Ομάδες

Eurobasket 2025: Η Εθνική πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο
basket.gr
Onsports team 26 Αυγούστου 2025, 22:54
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Η Εθνική πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο

Την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας, ενόψει των αγώνων της στον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα μετράει αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεων της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Την Τετάρτη (26/08), λίγες ώρες μετά την άφιξη τους στην Κύπρο, οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στο «Σπύρος Κυπριανός».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε και κάποια… ιδιαίτερα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ οι παίκτες είχαν αρκετοί ώρα να κάνουν σουτάκια, μετά το τέλος της προπόνησης.

Η Εθνική κάνει πρεμιέρα στο Eurobasket 2025, τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη (28/08) την Ιταλία στις 21:30, με την αναμέτρηση να έχει τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Novasports Start, όσο κι από το ERTNEWS.



