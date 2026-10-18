Παναθηναϊκός για ορισμό Τσαρούχα: «Είστε αμετανόητοι, θα προσφύγουμε στο ΑΣΕΑΔ»

Η ΚΕΔ / ΕΟΚ γνωστοποίησε τους διαιτητές των αναμετρήσεων που ολοκληρώνουν την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, Παναθηναϊκός - Περιστέρι και Βίκος Φalcons – Ολυμπιακός, δύο ώρες πριν το τζάμπολ τους.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Telekom Center Athens, ορίστηκε πρώτη διαιτητής η Βάσω Τσαρούχα, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της «πράσινης» ΚΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός σε ανάρτηση του στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Προφανώς το AI δεν έχει ενημερωθεί για τη δικαστική μας διαμάχη με τη Βάσω Τσαρούχα. Είστε αμετανόητοι!»

Το «τριφύλλι» θα προσφύγει εκ νέου στο ΑΣΕΑΔ κατά της ΚΕΔ/ΕΟΚ για τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα σε αγώνα του, παρά τη παρά τη γνωστή σε όλους δικαστική διαμάχη που υφίσταται μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, οι «πράσινοι» ανέφεραν ότι είναι απορίας άξιο πώς ανάμεσα σε τόσους διαιτητές η ΚΕΔ/ΕΟΚ επιλέγει να ορίζει την εν λόγω κυρία στους αγώνες του Παναθηναϊκού.