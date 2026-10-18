Δύο πριν το τζάμπολ ορίστηκαν οι διαιτητές στην GBL: Η Τσαρούχα στο Παναθηναϊκός – Περιστέρι
Λίγο μετά τις 11:00 ανακοινώθηκαν οι διαιτητές των δύο αναμετρήσεων που ολοκληρώνουν την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, Παναθηναϊκός - Περιστέρι και Βίκος Φalcons - Ολυμπιακός, με τα τζάμπολ να είναι προγραμματισμένα για τις 13:00.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των δύο τελευταίων αγώνων της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων.
Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Telekom Center Athens, ορίστηκαν οι Τσαρούχα, Τεφτίκης και Βαγγάλης, με κομισάριο τον Γερό.
Στην αναμέτρηση του Βίκου Φalcons με τον Ολυμπιακό, στο κλειστό «Σ. Καραδήμας», θα σφυρίξουν οι Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης και Αθανασιάδης, ενώ κομισάριος θα είναι ο Χατζής.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:
- 13:00, Telekom Center Athens (κεκλεισμένων των θυρών): Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson (Τσαρούχα, Τεφτίκης, Βαγγάλης, κομισάριος: Γερός).
- 13:00, «Σ. Καραδήμας»: Βίκος Φalcons – Ολυμπιακός (Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης, Αθανασιάδης, κομισάριος: Χατζής).