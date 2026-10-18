Δύο πριν το τζάμπολ ορίστηκαν οι διαιτητές στην GBL: Η Τσαρούχα στο Παναθηναϊκός – Περιστέρι

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των δύο τελευταίων αγώνων της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αναμετρήσεων.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με το Περιστέρι, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Telekom Center Athens, ορίστηκαν οι Τσαρούχα, Τεφτίκης και Βαγγάλης, με κομισάριο τον Γερό.

Στην αναμέτρηση του Βίκου Φalcons με τον Ολυμπιακό, στο κλειστό «Σ. Καραδήμας», θα σφυρίξουν οι Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης και Αθανασιάδης, ενώ κομισάριος θα είναι ο Χατζής.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής: