Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δε ξεχνάει τον Μιχάλη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω των Φραγκίσκου Αλβέρτη και του Κώστα Σλούκα κατέθεσαν ανθοδέσμη μπροστά στη Θύρα 13 για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο φίλο του Παναθηναϊκού.

Έχουν περάσει 19 ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλοπούλου αλλά κανένας φίλος του Παναθηναϊκού δεν το έχουν ξεχάσει.

Και φυσικά δεν τον έχει ξεχάσει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Ολυμπιακό τίμησε τη μνήμη του.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Κώστας Σλούκας κατέθεσαν ανθοδέσμη μπροστά στη θύρα 13, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Μιχάλη Φιλοπούλου.