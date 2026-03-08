Λούκιτς: «Αξίζαμε να κερδίσουμε»

Μετά την τεράστια νίκη του Ηρακλή απέναντι στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, ο Ζόραν Λούκιτς είχε τα καλύτερα να πει για τους παίκτες του αλλά και για τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου σίγουρα, μετά από τέτοιο ματς που χάναμε. Με μεγάλη συγκέντρωση επιστρέψαμε και αξίζαμε να κερδίσουμε. Επίσης, μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και στις δύσκολες στιγμές. Στο Κύπελλο υπήρχαν λεπτομέρειες που έπρεπε να ακολουθήσουμε και δε το κάναμε. Σήμερα το κάναμε, πιστεύαμε μέχρι το τέλος και ανταμειφθηκαμε για αυτό.

Είναι κίνητρο για όλους. Την Τετάρτη έχουμε νέο ματς, μετά ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην Ρόδο. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τι θέλουμε και να το δείξουμε στο παρκέ».