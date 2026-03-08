Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λούκιτς: «Αξίζαμε να κερδίσουμε»
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 18:16
BASKET LEAGUE

Λούκιτς: «Αξίζαμε να κερδίσουμε»

Ο Ζόραν Λούκιτς πίστευε στις δυνατότητες της ομάδας του, πίστευε στην νίκη και αποθέωσε τόσο τους παίκτες του, όσο και τον κόσμο του Ηρακλή. 

Μετά την τεράστια νίκη του Ηρακλή απέναντι στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, ο Ζόραν Λούκιτς είχε τα καλύτερα να πει για τους παίκτες του αλλά και για τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου σίγουρα, μετά από τέτοιο ματς που χάναμε. Με μεγάλη συγκέντρωση επιστρέψαμε και αξίζαμε να κερδίσουμε. Επίσης, μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν και στις δύσκολες στιγμές. Στο Κύπελλο υπήρχαν λεπτομέρειες που έπρεπε να ακολουθήσουμε και δε το κάναμε. Σήμερα το κάναμε, πιστεύαμε μέχρι το τέλος και ανταμειφθηκαμε για αυτό.

Είναι κίνητρο για όλους. Την Τετάρτη έχουμε νέο ματς, μετά ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα στην Ρόδο. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τι θέλουμε και να το δείξουμε στο παρκέ».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Άρης: Εξετάσεις τη Δευτέρα για τον Τάσο Δώνη
4 λεπτά πριν Άρης: Εξετάσεις τη Δευτέρα για τον Τάσο Δώνη
SUPER LEAGUE
Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’
16 λεπτά πριν Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Ο Χουάνπι τον κράτησε όρθιο στο 97’
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας»
27 λεπτά πριν Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας»
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
59 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved