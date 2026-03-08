GBL: Πρόβλημα στο ισχίο για Φόρεστερ στον Άρη

Οnsports Team

Περιορίστηκε η ανησυχία που προκλήθηκε στον Άρη από τον τραυματισμό που υπέστη το Σάββατο (7/3) ο Τζέικ Φόρεστερ, στην εντός έδρας νικηφόρα αναμέτρηση της ομάδας με αντίπαλο το Μαρούσι, για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική τομογραφία, το αποτέλεσμα της οποίας φανέρωσε πρόβλημα στο ισχίο. Η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά, με τους «κιτρινόμαυρους» να ανακουφίζονται στη σκέψη ότι ο αθλητής τους απέφυγε τα χειρότερα.

Ο Φόρεστερ, υπενθυμίζεται, άφησε υποβασταζόμενος το παρκέ του "Nick Galis Hall", περίπου τρία λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι με το Μαρούσι, με την αποχώρησή του να προκαλεί... αγωνία στους ιθύνοντες του Άρη.