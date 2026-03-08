Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Μπαρτζώκας: «Ήμασταν σοβαροί» - Όσα είπε για τους τραυματίας, ενόψει Euroleague

INTIME SPORTS

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του μετά την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ, στάθηκε στη σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες του καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στους τραυματίας. Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Σάσα Βεζένκοφ να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή για τη Γαλλία, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο, όσον αφορά στον Τόμας Ουόκαπ.

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Θα έλεγα ότι με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο που είχαμε λάθος στην προσέγγιση ήμασταν σοβαροί. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν την Παρασκευή και το ρόστερ που έχουμε μας βοηθάει να μην έχουμε προβλήματα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ»

Για τα γκαρντ: «Όλοι μπορούν να κατεβάσουν μπάλα, να κάνουν μια εισαγωγική πάσα και να κινείται η ομάδα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κλασσικός πόιντ γκαρντ να παίζει στη θέση για εμάς. Τα πήγαμε αρκετά καλά για τα δεδομένα που είχαμε»

Για τους τραυματίες: «Κάνουν το καλύτερο δυνατό οι φυσιοθεραπευτές μας. Δεν έχω να πω κάτι άμεσα. Μεσολαβεί η αυριανή μέρα που έχουμε προπόνηση και μετά θα ταξιδέψουμε. Το πρόγραμμα είναι εξοντωτικό, έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια»