Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Άνετη νίκη πριν τη… γαλλική «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα κι επικράτησε 100-73 του ΠΑΟΚ, πριν από τη… γαλλική «διπλή» του εβδομάδα στη Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει Παρί και Μονακό.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «19 στα 19» στη Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός το έπραξε με σχετική άνεση, καθώς πέτυχε τη 10η «100άρα» του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον αυξημένο χρόνο συμμετοχής λόγω της απουσίας του Σάσα Βεζένκοφ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 10/12 σουτ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε στο 11-6, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μιντάουγκας Ντίμσα με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στη Euroleague, όπου την ερχόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τις Παρί και Μονακό. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup στο κλειστό της Πυλαίας (11/3).

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλύτερα στο ματς και με σερί 8-0 προηγήθηκαν 14-5, ενώ με τρίποντο του Πίτερς απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (17-7), 3:48 πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 17-11, ωστόσο ακολούθησε νέο 8-0 των Πειραιωτών που «έκλεισαν» την πρώτη περίοδο στο +14 (25-11).

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός συντηρούσε ένα ευρύ προβάδισμα, το οποίο έφτασε μέχρι το +18, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε και με σερί 10-0 μείωσε σε 41-33, 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» πάλι την υπέρ τους διαφορά, με τον Πίτερς να «γράφει» το 59-42, 3:56 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ενώ, με 1:11 να απομένουν για τη λήξη, ο ίδιος παίκτης με λέι απ έφερε τον Ολυμπιακό στο +21 (69-48). Στο υπόλοιπο του ματς δεν άλλαξε κάτι, με τον Τζόουνς να διαμορφώνει με 2/2 βολές, 5:35 πριν από τη λήξη, το 85-56.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Θεονάς, Χατζημπαλίδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 4, Ουόρντ 7 (1), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης 3, Παπανικολάου 10 (2), Νετζήπογλου 7 (1), Ντόρσεϊ 8 (2), Πίτερς 26 (3), Χολ 10, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 11 (2).

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 5, Μέλβιν 12 (1), Ταϊρί 10 (2), Κόνιαρης 6 (1), Χουγκάζ 2, Ομορούγι 10, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος 6 (1), Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).