Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός οι Οσμάν και Φαρίντ με Ηρακλή
INTIME SPORTS
Οnsports Team 08 Μαρτίου 2026, 12:59
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός οι Οσμάν και Φαρίντ με Ηρακλή

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ηρακλή, για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον «Γηραιό» στη Θεσσαλονίκη, με τον Εργκίν Αταμάν να αντιμετωπίζει πολλά θέματα.

Ο Κώστας Σλούκας έμεινε εκτός αποστολής, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο κι αναμένεται να φανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Euroleague με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις.

Από εκεί και πέρα, από την εξάδα ξένων «κόπηκαν» οι Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ κι ως εκ τούτου αυτή θα αποτελείται από τους Σορτς, Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Ερνανγκόμεθ.

Εκτός αγώνα είναι επίσης οι Λεσόρ και Γκριγκόνις, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην οκτάδα του πρωταθλήματος, όπως κι ο Αλεξάνδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού.



