GBL: Στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη ο Παναθηναϊκός AKTOR - «Τελικός» στον Άγιο Θωμά

Δύο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής της Greek Basketball League το μεσημέρι της Κυριακής (1/2), με το ενδιαφέρον να μοιράζεται σε Θεσσαλονίκη και Μαρούσι.

Στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στο «Nick Galis Hall» απέναντι στον Άρη Betsson. Οι «πράσινοι» έρχονται με καλή ψυχολογία μετά το μεγάλο διπλό στη Γαλλία επί της Βιλερμπάν για την Euroleague, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης προέρχεται από πικρή ήττα στην Τουρκία από τη Μπαχτσεσεχίρ και πλέον κυνηγά το απόλυτο και ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Eurocup.

Νωρίτερα, στις 13:00 το Μαρούσι υποδέχεται τον Πανιώνιο στο κλειστό του Αγίου Θωμά, σε ένα καθοριστικό ντέρμπι παραμονής. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς ο νικητής θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για την παραμονή στην Greek Basketball League.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής-Καρδίτσα 93-73

Ολυμπιακός-Περιστέρι 94-71

ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου 96-83

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

13:00 Μαρούσι-Πανιώνιος

16:00 Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR

Τετάρτη 25 Μαρτίου

18:00 ΠΑΟΚ-Μύκονος

ΠΑΟΚ-Μύκονος Ρεπό: Προμηθέας Πατρών

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 32 (16-0)

Παναθηναϊκός AKTOR 29 (14-1)

ΑΕΚ 26 (11-4)

ΠΑΟΚ 24 (10-4)

Μύκονος Betsson 22 (7-8)

Ηρακλής 22 (7-8)

Άρης Betsson 21 (7-7)

Προμηθέας Πάτρας 21 (6-9)

Περιστέρι Betsson 21 (6-9)

Καρδίτσα 20 (4-12)

Κολοσσός Ρόδου 20 (4-12)

Μαρούσι 18 (3-12)

Πανιώνιος 18 (3-12)

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

15:45 Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος - Μύκονος Bettson

18:00 ΑΕΚ - Μαρούσι

18:15 Περιστέρι Bettson - Ηρακλής

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου