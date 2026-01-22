ΠΑΟΚ: Βόμβα Χατζόπουλου - «Η ΚΑΕ δεν έχει πληρώσει πάνω από το 50% του χρέους»

Οnsports Τeam

Ο τέως πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος με δηλώσεις του σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για οικονομικές εκκρεμότητες της πλευράς Μυστακίδης και μίας πολύ άσχημης αντιμετώπιης των ανθρώπων της νέας διοίκησης προς το πρόσωπό του.

Όσα είπε:

Για το εξώδικο:

«Κοιτάξτε στο συμφωνητικό για τη μεταβίβαση υπήρχε και η λίστα των υπόλοιπων χρεών από το Χαμόγελο του Παιδιού πχ μέχρι δάνεια, το δημόσιο, η εταιρεία φύλαξης, το παλιό το κομμάτι. Αυτά είναι μια λίστα που τα υπέγραψαν και η πλευρά Μυστακίδη και η πλευρά η δικιά μας.

Στείλαμε όλα τα δικαιολογητικά και έπρεπε να εξοφληθούν δεν εξοφλήθηκαν όλα και κυρίως στις εταιρείες του κύριου Σαββίδη υπάρχει μια κόντρα που δεν μπορώ να καταλάβω όταν δώσω το λόγο μου για κάτι το κάνω δεν καταλαβαίνω τον λόγο, τα χρήματα κατατέθηκαν. Θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά νομικά, αυτό θέλουν να κάνουμε για να πουν δες ο κακός ο Χατζόπουλος; Εγώ υποσχέθηκα στον κόσμο πως η ΚΑΕ θα ξεχρεώσει, αυτό πρέπει να γίνει, ήταν και η αρχική μου απαίτηση το έχουν υπογράψει όταν βάζεις την υπογραφή σου και κάτι άλλο πρέπει να προσέχεις.

Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση, δεν έχουν απαντήσει στο εξώδικο, στάλθηκε γιατί δεν προχωρούσε το πράγμα. Παντελής αγνόηση, με πετάξαν από τις θέσεις που είχα πληρωμένες, με πετάξαν από το πάρκινγκ, με ενδιαφέρει να τηρηθεί η συμφωνία και όχι να αλλάξουμε γνώμη να πούμε παρατάμε τον ΠΑΟΚ και να μείνει με χρέη. Εμένα με πλήρωσαν πρώτο, δεν κατάλαβα γιατί, για να με καλοπιάσουν. Υπέγραψα μια συμφωνία και θα κυνηγήσω με κάθε τρόπο να τηρηθεί, θα το δουν οι δικηγόροι.

Εμένα αυτή η διαδικασία δεν μου άρεσε ποτέ, αφού έτσι θέλουν. Το συμφωνητικό εγώ το υπέγραψα θα πρέπει με μένα να έχει να κάνει, είναι η τελευταία λεπτομέρεια να πληρώσουν και να απαλλαγώ από αυτή την υπόθεση, έχω αποτραβηχτεί, αλλά αυτό το έχω έννοια».

Για το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί:

Τέσσερα εκατομμύρια μέχρι τις 15/1. Πλήρωσαν εμένα και κάποιους δανειστές δεν ξέρουμε γιατί ζητήσαμε να μάθουμε ποιοι πληρώθηκαν δεν μας απάντησαν αν πλήρωσαν το δημόσιο και δεν γνωρίζω ποια από τα υπόλοιπα χρέη. Δεν έχει πληρωθεί πάνω από το 50% των χρεών. Δεν ξεκινάμε καλά δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.