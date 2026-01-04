Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος

Εκτός από τους Γκραντ και Φαρίντ που έμειναν εκτός εξάδας ξένων, ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Στην.... ενδεκάδα του Παναθηναϊκού βρίσκεται κανονικά σήμερα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά ο Έλληνας παίκτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του.

Ο Ρογκαβόπουλος έχει ενοχλήσεις στη γάμπα του δεξιού του ποδιού και έπειτα από συννενόηση με το ιατρικό επιτελείο και τον προπονητή της ομάδας αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να προφυλαχθεί.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός της σημερινής αναμέτρησης είναι και οι Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ που έμειναν εκτός εξάδας ξένων.