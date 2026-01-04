Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 04 Ιανουαρίου 2026, 15:56
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος

Εκτός από τους Γκραντ και Φαρίντ που έμειναν εκτός εξάδας ξένων, ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. 

Στην.... ενδεκάδα του Παναθηναϊκού βρίσκεται κανονικά σήμερα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά ο Έλληνας παίκτης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του. 

Ο Ρογκαβόπουλος έχει ενοχλήσεις στη γάμπα του δεξιού του ποδιού και έπειτα από συννενόηση με το ιατρικό επιτελείο και τον προπονητή της ομάδας αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να προφυλαχθεί. 

Υπενθυμίζουμε πως εκτός της σημερινής αναμέτρησης είναι και οι Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ που έμειναν εκτός εξάδας ξένων. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, ο Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης
10 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, ο Σιδηρόπουλος στο Βικελίδης
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: «Ανάσα» για τον Κολοσσό απέναντι στο Μαρούσι
47 λεπτά πριν Greek Basketball League: «Ανάσα» για τον Κολοσσό απέναντι στο Μαρούσι
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ με Φενέρ, πρόβλημα και με Νιλικίνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved