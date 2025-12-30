Onsports Team

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι οι απόντες της σημερινής αναμέτρησης θα είναι κανονικά στο ντέρμπι της Παρασκευής.

Ο Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού με το Μαρούσι, μίλησε για την νίκη της ομάδας του, τα προβλήματα που είχε, αλλά και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τονίζοντας ότι οι αποψινοί απόντες θα δώσουν κανονικά το παρών στο "αιώνιο" ντέρμπι της Euroleague την Παρασκευή το βράδυ στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Κλασικό ματς πρωταθλήματος, ο αντίπαλος έπαιξε επιθετικά, όμως πήραμε ένα μεγάλο προβάδισμα και μαζί την νίκη. Σημαντικό ότι είναι όλοι υγιείς και μπορούμε να σκεφτούμε το ματς της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα είναι σκληρό ματς, πρέπει να παίξουμε άμυνα, πρέπει να παίξουμε άμυνα για την νίκη.