ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 εκατομμυρίων ευρώ!
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 18:47
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 εκατομμυρίων ευρώ!

Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να προχωρήσει η εταιρεία του Αριστοτέλη Μυστακίδη.  

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή σε περίπου 10 ημέρες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο θα κινήσει τη διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 12.000.000 ευρώ την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου η μεγαλομέτοχος ALPHA SPORTS του κ. Τέλη Μυστακίδη».



