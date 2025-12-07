Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!

INTIME SPORTS

Ο Κρις Σίλβα έκανε ό,τι ήθελε στο «ζωγραφιστό» κι η ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά για ένα δεκάλεπτο κι επικράτησε 100-93, για την 9η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «9 στα 9» και συνεχίζουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία της GBL.

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε δίχως τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά η ΑΕΚ είχε σαφώς περισσότερες απουσίες (βλ. Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν, Κλαβέλ). Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Σίλβα, ο οποίος ανάγκασε τον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ να τον χειροκροτήσει.

Ο Γκαμπονέζος ήταν ο βασικός λόγος που η «Ένωση» άγχωσε την ομάδα του Πειραιά, η οποία, όμως, εκμεταλλεύτηκε το πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο της. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν επιμέρους 33-12 κι έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη, φτάνοντας τη διαφορά ακόμα και στο +21 (84-63 στο 33’).

Ο Σίλβα, ο οποίος έπαιζε… μόνος του, «ροκάνισε» τη διαφορά, επιτρέποντας στην ΑΕΚ να πλησιάσει στο -6 (94-88, 96-90), αλλά ο Παπανικολάου με τρίποντο, 27.1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έκανε το 99-90 και «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Τσάνταλη, Χριστινάκης

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Νιλικίνα 14 (1), Ουόρντ 7 (1), Λαρεντζάκης 5, Λι 10, Βεζένκοφ 13, Παπανικολάου 12 (4), Ντόρσεϊ 6 (2), Πίτερς 11 (1), Μιλουτίνοφ 6, Αντετοκούνμπο, Χολ 8.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8, Φλιώνης 2, Λεκαβίτσιους 10 (2), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 7 (1), Κουζμίνσκας 5 (1), Μπάρτλεϊ 18 (4), Αρμς 12 (2), Σίλβα 31 (1).