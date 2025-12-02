Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα με τους γκαρντ και ο Τίμι Άλεν
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 18:17
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα με τους γκαρντ και ο Τίμι Άλεν

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του Αρτούρας Γκουντάιτις και ταυτόχρονα εξετάζει τον 25χρονο Αμερικανό γκαρντ, Τίμι Άλεν.

Ο ΠΑΟΚ μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας έχει ρίξει το βάρος στον τομέα της ενίσχυσης του ρόστερ.

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις είναι προ των πυλών και θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, όμως δεν θα είναι η μοναδική, μιας και στο κάδρο υπάρχει και η απόκτηση γκαρντ.

Το προηγούμενο διάστημα έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, με έναν από τους παίκτες που έχουν προταθεί και εξετάζονται να είναι και ο Τίμι Άλεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται στην Ιταλία, με τη φανέλα της Τραπάνι και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 17.7 πόντους στο ιταλικό πρωτάθλημα σουτάροντας με 47.7% στο δίποντο και 31% στο τρίποντο, ενώ στο Basketball Champions League, έχει 15.3 πόντους μέσο όρο με 45% δίποντα και 40% τρίποντα.

Η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και είναι κάτι παραπάνω από ορατό παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ της να αποχωρήσουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους κάπου αλλού.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν
EUROLEAGUE
MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
1 ώρα πριν MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | «Περίπατος» κόντρα στον ΟΦΗ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | «Περίπατος» κόντρα στον ΟΦΗ
EUROLEAGUE
Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!
2 ώρες πριν Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved